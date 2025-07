Bernardeschi e immobile circa

L'estate porta nuove speranze e sfide ardite per la Serie A, e i nomi di Immobile e Bernardeschi sono al centro dell'attenzione. Il Bologna si prepara a una stagione ricca di emozioni, puntando su questi protagonisti per consolidare il proprio ruolo sia in campionato che in Europa League. Ma quali sorprese ci riserveranno queste stelle? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e analisi esclusive.

Lui Bologna Vuole sostenere la sua squadra per una stagione carica di giochi, sia nella serie A che in Europa League. Da "Corriere Dello Sport" indicano che due dei nomi chiave per il modello di squadra italiano sono Immobile e Federico Bernardeschi chi già Hanno risolto il loro contratto Con le rispettive squadre. Immobile ha raggiunto un accordo con il Besiktas Per interrompere il contratto in modo consensuale e amichevole, così il club lascia le porte aperte a giocare la prossima stagione nel Stadium Renato Dall'ara.

