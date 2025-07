Battaglia del Checkpoint Pasta Menia | L' esempio degli eroi ci guida ogni giorno

Ricorre oggi il 32º anniversario della tragica battaglia del Checkpoint Pasta, un episodio che ha segnato profondamente la nostra storia e il valore degli eroi che hanno combattuto con coraggio. In questo giorno, ricordiamo con onore e gratitudine coloro che hanno sacrificato tutto per la pace e la sicurezza, perché il loro esempio ci guida ogni giorno. La memoria di queste battaglie ci invita a riflettere sul valore della dedizione e del dovere.

In occasione del 32esimo anniversario della battaglia del Checkpoint Pasta, uno scontro a fuoco verificatosi il 2 luglio 1993 a Mogadiscio tra le truppe italiane e le milizie Mooryaan somale del generale Aidid, il senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Difesa ed Esteri a Palazzo Madama, Roberto Menia, ha voluto ricordare i caduti di quella pagina di storia. "Ricorre oggi il 32º anniversario della tragica battaglia avvenuta al Checkpoint Pasta di Mogadiscio dove caddero il Sottotenente Andrea Millevoi, il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e il Caporale Pasquale Baccaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Battaglia del Checkpoint Pasta, Menia: "L'esempio degli eroi ci guida ogni giorno"

