Juve Jonathan David l’ex compagno Mannone | Mi parlava dell’Italia da mesi | ecco quanti gol può fare

Da mesi si parla dell’imminente trasferimento di Jonathan David alla Juventus, e le parole di Vito Mannone, suo ex compagno al Lille, aggiungono entusiasmo e fiducia. Mannone descrive David come un professionista esemplare e un ragazzo di grande talento, capace di fare la differenza in campo. Con questa stima e il suo incredibile potenziale, quanti gol potrà segnare l’attaccante canadese sotto la maglia bianconera? Solo il tempo lo dirà.

Le parole di Vito Mannone, ex compagno di squadra di Jonathan David, pronto al trasferimento alla Juve: «Un professioniste e un bravo ragazzo» Vito Mannone, ex portiere italiano con esperienze in Premier League, Ligue 1 e MLS, ha parlato a Radio Sportiva del suo ex compagno al Lille, Jonathan David, ad un passo dalla Juventus. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Jonathan David, l’ex compagno Mannone: «Mi parlava dell’Italia da mesi: ecco quanti gol può fare»

In questa notizia si parla di: compagno - mannone - juve - jonathan

Il direttore generale della Juventus Comolli, secondo fonti inglesi, sta lavorando sottotraccia su un attaccante francese poco conosciuto in Italia: si tratta del possente centravanti francese Jean-Philippe Mateta (?) del Crystal Palace, classe 1997, 192 centim Vai su Facebook

Mannone presenta l'ex compagno David: Juve, parlava da mesi dell'Italia; Juve, ora Jonathan David. Inter, il caso Calhanoglu; Il Napoli risponde alla Juventus, Beukema sempre più vicino a diventare il partner di Buongiorno.

Mannone: “Contento per David che arriva in una grande squadra. Jonathan parlava da mesi…” - Vito Mannone, ex compagno di squadra di Jonathan David, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dell'imminente trasferimento del canadese alla Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Jonathan David alla Juventus, chi è il nuovo attaccante bianconero: età, carriera, numeri e vita privata - Nella notte italiana la Juventus di Igor Tudor, appena uscita dal Mondiale per Club, ha messo a segno il primo colpo di mercato con l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese su cui avevano mes ... Riporta blitzquotidiano.it