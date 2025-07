Che flop il libro della Salis nemmeno Sant’Amazon dell’odiato capitalista Bezos la salva dalla penuria di vendite

Il nuovo libro di Ilaria Salis, « Vipera », sta vivendo un clamoroso flop commerciale, nonostante tutte le sue discettazioni e polemiche. La scrittrice si aggrappa a propaganda populista e vecchie battaglie culturali, ma il pubblico sembra averne decretato il fallimento. È curioso come, in un mondo di retorica e risentimento, spesso siano proprio i risultati a parlare più forte. Ma cosa rivelerà questa sconfitta?

Alla faccia della coerenza: dopo aver postato, discettato, indottrinato, sentenziato e sproloquiato sul matrimonio di Bezos, Ilaria Salis si attacca alla propaganda populista, alle stories di rancore, e al risentimento più viscerale – rispolverando vecchie glorie revansciste a battaglie culturali d’antan – semplicemente perché il suo ultimo libro « Vipera » — che è naturalmente in vendita su Amazon – si sta rivelando un flop commerciale. Trasformando lei nella “Woody Allen dei noantri”, riconosciuta in Europa –o meglio, al Parlamento europeo, dove occupa un seggio sub iudice col verdetto sull’immunità parlamentare che pende sulla sua testa — ma platealmente snobbata sul mercato globalizzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Che flop il libro della Salis, nemmeno Sant’Amazon dell’odiato capitalista Bezos la salva dalla penuria di vendite

In questa notizia si parla di: bezos - flop - libro - salis

Il libro di Salis è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos - nel suo caso, la strategia non ha coinvolto i social e il pubblico non ha risposto come sperato. Nonostante gli sforzi, il libro di Salis 232 si è rivelato un flop su Amazon, dimostrando che il successo editoriale non è mai garantito e dipende da molti fattori.

Che flop il libro della Salis, nemmeno Sant’Amazon dell’odiato capitalista Bezos la salva dalla penuria di vendite Vai su X

ILARIA SALIS, IL LIBRO È UN FLOP SU AMAZON… E LEI CHE FA? SE LA PRENDE CON LE NOZZE DI BEZOS! Pare che "Vipera" non stia strisciando neanche nei... Vai su Facebook

Che flop il libro della Salis, nemmeno Sant'Amazon dell'odiato capitalista Bezos la salva dalla penuria di vendite; Salis, il libro è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos; Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace: il tribunale applica la Severino.

Salis, il libro è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos - È già capitato diverse volte in passato, ma ciò non significa che possa funzionare sempre e con tutti gli autori e i loro libri. Lo riporta iltempo.it

Salis critica Bezos e vende il libro su Amazon, Cerno la punge: ‘'Si sposi sulla Tesla di Fratoianni…'' - Al TG4 Tommaso Cerno non risparmia critiche a Ilaria Salis, la deputata recentemente al centro di una controversa vicenda con la sua lotta anti- Secondo iltempo.it