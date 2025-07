Milano l’influencer Tayor Mega indagata | ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex

Milano si trova al centro di uno scandalo che mescola glamour e ombre più nere: Taylor Mega, influencer e figura molto seguita, è ora indagata per gravi accuse di diffamazione ed estorsione. La sua vicenda, che coinvolge anche minacce da parte di un malavitoso inviato dall’influencer stessa all’ex compagno, scuote i social e la città. Ma cosa c’è dietro questa intricata storia? Scopriamolo insieme.

Milano, 2 luglio 2025 – Dalle cronache rosa alla cronaca nera. La modella e influencer friulana Taylor Mega, 31 anni e 2,8 milioni di follower su Instagram, è indagata con l’accusa di diffamazione ed estorsione ai danni di un ex compagno, un trentottenne che vive a Londra. È quanto risulta da un avviso di conclusione delle indagini del pm di Milano Maurizio Ascione a carico di Elisia Todesco, questo il vero nome della personalità del web, in vista della richiesta di processo. Tra le imputazioni, come come confermato da fonti giudiziarie, anche quella di estorsione, perché l'influencer, per convincere l'ex a non chiedere più indietro degli orecchini del valore di oltre 50mila euro dopo la fine della loro relazione, avrebbe assoldato una persona che sarebbe andata da lui e l'avrebbe avvertito di far parte di una famiglia mafiosa calabrese, costringendolo di fatto "a non richiedere ulteriormente la restituzione" di quei gioielli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, l’influencer Tayor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex

