Dumfries e la clausola rescissoria | 25 milioni e valida per l’estero Ma c’è un dubbio

Dumfries, protagonista del mercato estero, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida esclusivamente all’estero. Ma ci sono dubbi sulla data entro cui può essere esercitata e sulle condizioni esatte. Pasquale Guarro ha fornito un aggiornamento sulla situazione, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con qualche interrogativo. Scopriamo insieme le ultime novità e cosa potrebbe riservare il futuro di Dumfries in casa Inter.

Dumfries ha una clausola rescissoria per l’estero? Ecco come stanno le cose. Pasquale Guarro ha aggiornato sulla clausola che vede riguardante Dumfries in casa Inter. LA SITUAZIONE – «Inter, la clausola rescissoria di Dumfries dovrebbe essere da 25 milioni di euro e valida solo per estero. Pagabile in unica soluzione, ma non è chiaro entro quale data possa essere eventualmente esercitata». Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, all’interno dell’ultimo rinnovo di contratto firmato da Dumfries con l’Inter nello scorso novembre è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com