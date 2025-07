salma decapitata al brennero ritrovata la testa 17 anni dopo

Una storia di mistero e giustizia che riprende vita: dopo quasi due decenni, la testa di Salma, decapitata lungo il Brennero nel 2008, è stata finalmente ritrovata. La svolta arriva grazie alla confessione di Alfonso Porpora, coinvolto in un delitto che ha sconvolto l’Italia e la Germania. È un caso che dimostra come la verità, anche dopo anni, trovi sempre il modo di emergere e fare luce sulla verità.

Dopo quasi 20 anni dal ritrovamento del cadavere decapitato lungo l’autostrada del Brennero, avvenuto il 21 febbraio 2008, una svolta ha finalmente permesso di collegare quel corpo a Mustafa Sahin. L’autore dell’omicidio, il 61enne Alfonso Porpora, suocero della vittima, ha confessato di averlo ucciso a Sontheim an der Brenz e di averne poi abbandonato il corpo, trasportato in auto, nei pressi dell’autostrada. L’uomo, già detenuto in Germania per aver assassinato un altro compagno della figlia e un inquilino di 59 anni, non ha mai riconosciuto di aver decapitato Sahin né ha fornito elementi utili al ritrovamento della testa. 🔗 Leggi su Lettera43.it