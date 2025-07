Caso Garlasco consulenza Poggi | Impronta 33 inutilizzabile non è nitida

Nel caso Garlasco, una nuova analisi getta luce sull’incidente che ha scosso l’Italia. La consulenza Poggi rivela che l’impronta 33, inizialmente considerata un elemento chiave, risulta inutilizzabile e non attribuibile ad Andrea Sempio. La traccia, infatti, è stata prodotta da un palmo in movimento, sudato e sporco, a differenza di quanto ipotizzato. Questa scoperta apre nuovi scenari nel mistero ancora irrisolto, dimostrando quanto ogni dettaglio possa cambiare il corso delle indagini.

L'impronta 33 non è di Andrea Sempio e "non è utile per i confronti dattiloscopici". La traccia è stata prodotta da un palmo "in movimento, sudato, magari sporco, ma non insanguinato" ed è stata lasciata a una distanza dalla porta a libro di 114 centimetri e a un'altezza dal secondo gradino