Delitto di Garlasco parola ai tecnici | I consulenti della famiglia Poggi e di Sempio | L' impronta 33 non è del nuovo indagato

Nel caso del delitto di Garlasco, la parola ai tecnici svela dettagli cruciali sulla scena del crimine. I consulenti della famiglia Poggi e di Sempio hanno analizzato l’impronta 33, non 232, attribuita al nuovo indagato, confermando la sua non pertinenza. La richiesta degli avvocati di un incidente probatorio è stata respinta, lasciando aperti nuovi scenari investigativi e interrogativi irrisolti.

Le analisi effettuate hanno stabilito "la non attribuibilitĂ della stessa" all'indagato. Pertanto, gli avvocati dei familiari di Chiara hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio sulla traccia palmare (che la Procura ha invece attribuito al 37enne) ma l'istanza è stata "rigettata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, parola ai tecnici | I consulenti della famiglia Poggi e di Sempio: "L'impronta 33 non è del nuovo indagato"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - parola - tecnici

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

L’incidente probatorio può riscrivere la storia del delitto di Garlasco? La mia risposta a Far West, con alcuni chiarimenti tecnici sullo svolgimento di indagini di questo tipo. Vai su Facebook

Delitto #Garlasco, le parole dei genitori di Chiara Poggi "nostra figlia era pulita" #Mattino5 Vai su X

Delitto di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: L'impronta 33 non è di Sempio; Delitto di Garlasco, il generale Garofano: Non ci sono dubbi, le parole incastrano l'assassino; Delitto di Garlasco, i periti informatici Porta e Occhetti: Chiara Poggi non ha mai visto le immagini pornografiche sul pc di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, parola ai tecnici | I consulenti della famiglia Poggi e di Sempio: "L'impronta 33 non è del nuovo indagato" - La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta ... msn.com scrive

Delitto di Garlasco/ Manieri: “Due hanno ucciso Chiara, colpita quando era a terra di fronte alle scale” - Delitto di Garlasco, a Filorosso le parole del consulente balistico Enrico Manieri, grande esperto di scene del crimine: cos'ha detto ... Lo riporta ilsussidiario.net