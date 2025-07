Trovato un secondo cadavere in mare

Un’altra drammatica scoperta scuote la costa lucana: poco dopo le 20, è stato rinvenuto un secondo corpo in mare, nelle stesse acque dove era stato trovato Claudio Donnaloia. L’identità della vittima rimane ancora sconosciuta, alimentando un senso di inquietudine e mistero. La comunità si stringe intorno a questa ennesima perdita, mentre le autorità indagano per fare luce su questa inquietante vicenda. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Tarantini Time Quotidiano E’ stato trovato questa sera poco dopo le 20, un altro cadavere in mare. Il ritrovamento è avvenuto sempre lungo la costa lucana, dove è stato ritrovato Claudio Donnaloia. Non è ancora nota l’identità. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Trovato un secondo cadavere in mare

