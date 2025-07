Il Settebello verso i Mondiali | novità rientri e conferme nel nuovo corso

Il Settebello si prepara con entusiasmo ai Mondiali di Singapore, un appuntamento cruciale per il futuro del water polo italiano. Con novità, rientri e conferme, Sandro Campagna ha scelto i quindici atleti pronti a scrivere una nuova pagina di storia e avvicinarsi al sogno olimpico di Los Angeles 2028. L’Italia, forte del titolo di vicecampione in carica, si presenta determinata: l’avventura sta per cominciare.

Quindici uomini scelti per provare a realizzare il sogno iridato e iniziare così nel migliore dei modi il quadriennio destinato a concludersi con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sandro Campagna ha sciolto gli ultimi dubbi e ha diramato l'elenco dei convocati per la rassegna iridata che si svolgerà a Singapore dal 12 al 24 luglio. L'Italia si presenta ai nastri di partenza del torneo da vicecampione in carica dopo la finale persa a Doha contro la Croazia ai tiri di rigore, incontro nel quale gli azzurri conducevano di un gol fino a cinque secondi dal termine. Per ripartire di slancio, dimenticare definitivamente Parigi e tornare a casa con un risultato di prestigio, per sua intrinseca mentalità l'Italia punta sempre ad essere competitiva nella lotta per le medaglie, il Ct ha varato una squadra che rappresenta il giusto mix tra le colonne portanti del nucleo storico e il vento di novità garantito dai quattro debuttanti assoluti in un grande evento internazionale.