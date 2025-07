L’Isola dei Famosi la finale! Chi sarà il vincitore

Stasera, mercoledì 2 luglio 2025, si conclude un’appassionante stagione de L’Isola dei Famosi, tra emozioni, sorprese e colpi di scena tropicali. La finalissima, trasmessa in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity, deciderà il destino dei concorrenti e il vincitore che si aggiudicherà 100.000 €! Chi salirà sul gradino più alto del podio? La risposta nella grande notte del reality.

Stasera, mercoledì 2 luglio 2025, si chiude il sipario sulla 19ª edizione de L’Isola dei Famosi, un’edizione intensa, segnata da scalate, abbandoni e colpi di scena tropicali. Sul palco virtuale dell’Honduras – con Canale 5 che seguirà la serata in diretta dalle 21:30 (e con collegamenti su Mediaset Infinity) – si giocherà il gran finale con in palio ben 100.000?€. A guidare la serata sarà Veronica?Gentili, affiancata da Simona?Ventura nei panni di opinionista, mentre Pierpaolo?Pretelli fornirà aggiornamenti live dall’isola. In studio: la reunion di tutti gli ex naufraghi, pronti a un ultimo confronto emotivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it