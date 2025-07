Omicidio Chiara Poggi svolta dopo la perizia dattiloscopica | L' impronta 33 non è di Andrea Sempio è inutilizzabile e non c' è sangue

La svolta nel caso Chiara Poggi si delinea dopo la perizia dattiloscopica: l'impronta 33, scoperta sulle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco, non corrisponde ad Andrea Sempio e non è compatibile con tracce di sangue. Questa novità potrebbe cambiare le sorti delle indagini e aprire nuovi scenari, mettendo in discussione le precedenti ipotesi accusatorie. La verità, ancora nascosta, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi...

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

