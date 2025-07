Temporali e raffiche di vento a 80 km h | brusco ma breve calo termico

Dopo un’ondata di caldo estremo, Ravenna si prepara a un cambiamento repentino: temporali intensi e raffiche di vento a 80 km/h scuotono la regione, portando con sé un rapido calo delle temperature. Una breve ma potente tempesta che ricorda come la natura possa sorprenderci, anche nelle giornate più afose. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare queste improvvise variazioni meteo.

Ravenna, 2 luglio 2025 – Dopo svariati giorni caratterizzati da temperature abbondantemente sopra le medie del periodo e da caldo afoso, nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì), “complici alcune celle temporalesche generatasi sull’Appennino – spiega il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, in alcune aree della provincia di Ravenna si sono registrate locali precipitazioni, con un contestuale calo termico (a Faenza si è passati da 35 a 22 gradi ), unitamente a raffiche di vento che nel faentino hanno raggiunto i 70 chilometri orari. A Castel Bolognese si segnala una raffica di circa 80 chilometri orari con un accumulo di pioggia pari a 24 millimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali e raffiche di vento a 80 km/h: brusco (ma breve) calo termico

In questa notizia si parla di: termico - calo - temporali - raffiche

Previsioni meteo, una goccia di aria fresca scivola verso Sud con temporali e calo termico - Preparatevi a una ventata di freschezza: una goccia d'aria fresca si insinua verso sud, portando temporali e un calo delle temperature.

Previsioni per Sabato 28 Giugno 2025 STABILITÀ, CALO TERMICO E FORTI RAFFICHE DI TRAMONTANA ? #TEMPO: L'intera giornata sarà caratterizzata da cieli sereni ovunque, debole nuvolosità di calore sarà possibile nelle ore centrali-pomeridiane Vai su Facebook

Temporali e raffiche di vento a 80 km/h: brusco (ma breve) calo termico; Temporali e calo termico in Umbria: le previsioni meteo di martedì 17 giugno 2025; Meteo, dal 5 maggio fase di maltempo con calo termico.

Caldo record, ma ha le ore contate: da sabato calo termico e temporali in arrivo - Monza e Brianza – L’arsura che da giorni attanaglia la Lombardia ha finalmente una scadenza: venerdì 4 luglio. Si legge su mbnews.it

Meteo, in Trentino attesi forti temporali e raffiche di vento con grandine - Meteotrentino comunica che anche ieri si sono sviluppati temporali localmente intensi che, anche a causa della loro scarsa mobilità, hanno determinato precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree r ... Lo riporta informazione.it