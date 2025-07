Giuli | Su nomine Cinecittà ricostruzioni scandalistiche – Il video

Il Ministro Giuli smentisce categoricamente le ricostruzioni scandalistiche che coinvolgono l’ex presidente Sbarigia e la gestione di Cinecittà, definendole tendenziose e strumentali. In un intervento deciso alla Camera, ha sottolineato come nessuna prova abbia mai collegato Sbarigia a episodi controversi, lasciando aperta la questione del conflitto di interessi. La vicenda si arricchisce di nuovi sviluppi, mentre la verità rimane al centro del dibattito.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Rigetto qualsiasi ricostruzione tendenziosa e strumentale che colleghi l'ex presidente Sbarigia a presunti episodi scandalistici riconducibili alla governance di Cinecittà. Non entro nel merito di un vero o presunto conflitto di interessi che nessuno ha mai dimostrato e, in ogni caso, non compete a me farlo". Lo ha detto il Ministro Giuli al question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev