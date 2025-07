Taylor Mega indagata per un’estorsione da 50mila euro ma ci scherza sopra | Mi sta arrivando la bomba

Taylor Mega, la celebre influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, si trova al centro di un caso che sta facendo scalpore: indagata per estorsione e diffamazione da 50 mila euro, ha scherzato su Instagram annunciando “una bomba in arrivo”. Ma ora, quella bomba potrebbe esplodere davvero, portando alla luce dettagli sorprendenti sulla sua vicenda. La situazione si fa sempre più complessa e i riflettori sono puntati su di lei—e il vero scoppio è solo questione di tempo.

Ci ha pure scherzato su Instagram annunciando “una bomba in arrivo” e la bomba sta per scoppiare davvero addosso alla biondissima modella e influencer Taylor Mega. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da È sempre Cartabianca (@esemprecartabianca) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, all’anagrafe Elisia Todesco, è infatti indagata per reati pesanti che vanno dalla diffamazione all’estorsione. La vittima un ex fidanzato di Taylor Mega del quale per ora è ignota l’identità. Si sa solo che è un 38enne che vive a Londra. Sono i dati che emergono da un avviso di conclusione delle indagini del pm di Milano Maurizio Ascione a carico della 31enne, in vista della richiesta di processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Taylor Mega indagata per un’estorsione da 50mila euro, ma ci scherza sopra: “Mi sta arrivando la bomba”

In questa notizia si parla di: bomba - taylor - mega - indagata

Milano, l’influencer Taylor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex; Taylor Mega indagata per un'estorsione da 50mila euro, ma ci scherza sopra: Mi sta arrivando la bomba; Taylor Mega indagata per estorsione ai danni di un ex compagno.

Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione: «Minacce mafiose all'ex per non restituirgli orecchini da 50mila euro» - Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, 31 anni, è indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione ai danni di un ex compagno, un imprenditore ... Segnala corriereadriatico.it

Milano, l’influencer Tayor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex - Elisia Todesco avrebbe assoldato un uomo, presunto componente di una famiglia ‘ndranghetista calabrese, per convincere il vecchio compagno a non chiedere la restituzione di un paio di orecchini del va ... Si legge su ilgiorno.it