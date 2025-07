Asse Italia-Usa Meloni | Noi grandi amici Occidente resti unito

In un gesto di forte solidarietà internazionale, il Premier Meloni ha celebrato l'alleanza tra Italia e USA durante la cerimonia del Giorno dell’Indipendenza americana. Sottolineando la comunanza di visioni su numerosi dossier, ha ribadito il ruolo fondamentale dell’Occidente unito. Tra i ringraziamenti, spicca quello a Trump per la nomina di Tilman Fertitta come ambasciatore, rafforzando così i legami tra le due sponde dell’Atlantico e aprendo nuovi orizzonti di collaborazione.

Il premier ha partecipato alla cerimonia per il giorno dell'Indipendenza americana: "Su molti dossier parliamo la stessa lingua". E ringraziato Trump per la nomina ad ambasciatore di Tilman Fertitta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Asse Italia-Usa, Meloni : "Noi grandi amici, Occidente resti unito"

Italia-Usa, Meloni: "Su molti dossier parliamo stessa lingua, bene per unità Occidente" - " Oggi Italia e Stati Uniti, su molte questioni, parlano la stessa lingua ed è un elemento molto positivo, soprattutto nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando". Si legge su adnkronos.com

