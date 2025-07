Forbidden Fruit anticipazioni 3 luglio | Yildiz si insospettisce di Ender e prende una decisione

Se sei appassionato di soap turche, non puoi perderti le anticipazioni di Forbidden Fruit del 3 luglio! Yildiz, sospettosa nei confronti di Ender, decide di prendere una decisione importante dopo un episodio che lascerà tutti senza fiato. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14.10 al posto di Tradimento, continua a sorprendere con intrighi e colpi di scena emozionanti. Scopriamo insieme cosa riserverà il prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti Nella scorsa puntata Yildiz ha accettato l'offerta di Ender, ma la sua amica Sengul l'ha messa in guardia dalla donna. Intanto Zeynep è stata scippata e Alihan, il capo, è corso subito in suo aiuto lasciando nelle mani del collega Hakan la gestione dell'evento che avevano organizzato.