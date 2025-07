Jasmine Paolini eliminata a Wimbledon | Rakhimova gioca la partita della vita

Kamilla Rakhimova determinata e combattiva, che ha giocato la partita della vita. La sorprendete eliminazione di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025 segna un momento di riflessione e sfida per la tennista italiana, ora chiamata a rialzarsi più forte di prima. In un torneo così imprevedibile, ogni partita è una lezione, e Jasmine saprà sicuramente trarne il massimo per tornare più determinata che mai.

Si ferma al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025. La finalista della passata edizione esce di scena contro la russa Kamilla Rakhimova, numero 62 della classifica mondiale, perdendo in rimonta per 4-6 6-4 6-4 in due ore e diciannove minuti di gioco. Purtroppo le difficoltà viste già all’esordio si sono viste anche oggi, con una Jasmine troppo nervosa e fallosa nei momenti più importanti, anche se vanno dati i meriti ad una Rakhimova perfetta. Rakhimova ha commesso addirittura nove doppi fall i, ma dall’altra parte Paolini non ha tenuto percentuali alte al servizio, vincendo appena il 67% dei punti quando ha servito la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini eliminata a Wimbledon: Rakhimova gioca la partita della vita

