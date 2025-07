Da Consob ok all’ops di Mps su Mediobanca

La Consob ha dato l’ok all’Offerta Pubblica di Scambio di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, aprendo la strada a una delle operazioni più attese del settore finanziario. Con il via libera della BCE ottenuto il 25 giugno, l’operazione prenderà il via il 14 luglio e si concluderà l’8 settembre, segnando un capitolo cruciale per il rilancio di MPS e la ridefinizione degli equilibri bancari italiani.

La Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. L’ops, comunica con una nota l’istituto senese, inizierà il 14 luglio per concludersi l’8 settembre. Il 25 giugno l’ok della Bce. La Banca centrale europea ha rilasciato il 25 giugno a Mps l’autorizzazione necessaria per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. È quanto faceva sapere una nota di Mps, in cui si precisava che la Bce ha rilasciato contestualmente anche l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Da Consob ok all’ops di Mps su Mediobanca

