meloni buoni rapporti con usa anche quando in disaccordo

Meloni sottolinea che, anche in momenti di disaccordo, i rapporti tra Italia e USA rimangono solidi e fondati su lealtà, rispetto reciproco e consapevolezza della forza condivisa. La compattezza dell'Occidente rappresenta un pilastro fondamentale per affrontare sfide globali, rafforzando alleanze e favorendo un futuro di stabilità e collaborazione. Questo approccio dimostra come il dialogo costruttivo possa consolidare legami strategici, anche quando le opinioni divergono.

I rapporti tra Italia e Usa sono all'insegna della " lealtà, del rispetto reciproco " e "della consapevolezza che la forza dell'uno è quella dell'altro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento a Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa che si celebra il 4 luglio. La " compattezza dell'Occidente " che questo buon rapporto può agevolare è "un bene" "a maggior ragione anche quando il nostro punto di vista non dovesse essere coincidente".

