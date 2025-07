Pestato e abbandonato in un carrello della spesa | unghie strappate sul corpo segni di tortura

Un episodio di inaudita violenza scuote Ostia: un uomo di 40 anni, trovato gravemente ferito e abbandonato in un carrello della spesa, mostra segni di tortura e brutalità. La sua condizione rimane critica mentre le autorità indagano su chi possa aver commesso tale atroce crimine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e gli sviluppi delle indagini.

L'uomo che è stato trovato gravemente ferito in un carrello della spesa a Ostia lo scorso 20 giugno, sul corpo presentava segni di tortura. Il 40enne è ancora grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

