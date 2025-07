Paolini-Rakhimova | gli highlights Jasmine saluta Wimbledon

Jasmine Paolini saluta Wimbledon con un'ottima performance, ma la determinazione di Kamilla Rakhimova alla fine prevale. La sfida, ricca di colpi di classe e momenti emozionanti, si conclude con un combattuto 4-6, 6-4, 6-4 in favore della russa. Un altro capitolo di questo prestigioso torneo che ci regala emozioni e spunti di riflessione. Guarda gli highlights e rivivi i momenti più intensi di questa battaglia.

