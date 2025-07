Calhanoglu l’unico addio top a meno di un ritorno di fiamma – Sky

Hakan Calhanoglu, il talento turco dell’Inter, potrebbe essere l’unico grande addio di questa sessione di mercato, anche se le tensioni con la società potrebbero aprire a sorprendenti cambiamenti. La finestra estiva rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, tra cessioni e acquisti strategici. Con Bonny appena arrivato, l’attenzione è alta: sarà un’estate ricca di colpi di scena e mosse decisive per il futuro dell’Inter.

In casa Inter si monitora la situazione legata ad Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro è ai ferri corti con la società ( vedi ultimi aggiornamenti ), ma potrebbe non essere l'unica cessione top in mezzo al campo. IN USCITA – Finita la stagione per l'Inter è arrivato il momento di operare sul mercato, anche se la dirigenza si è già mossa in entrata e si sta muovendo tuttora con la firma di Yann-Ange Bonny arrivata nel pomeriggio. Ma occhio che il mercato nerazzurro potrebbe accendersi per quanto riguarda le uscite. E fra tutte ovviamente c'è da monitorare quella di Hakan Calhanoglu. La rottura tra le parti è arrivata dopo Inter-Fluminense, partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club finita 2-0.