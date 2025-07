Douglas Luiz Juve un top club fa sul serio per il centrocampista! Futuro delineato per il brasiliano | può facilitare l’arrivo di un altro giocatore a Torino Ultime

La Juventus punta forte su Douglas Luiz, un talento brasiliano che potrebbe diventare il volto del centrocampo bianconero del futuro. Nonostante le difficoltà della stagione 2024/25, il club italiano si mostra deciso a scommettere sulle potenzialità del giocatore, facilitando anche l’arrivo di un altro rinforzo di livello. La strategia della Juve mira a costruire una squadra vincente, con Douglas al centro del progetto.

Douglas Luiz Juve, un top club fa sul serio per il centrocampista bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul brasiliano. La stagione 202425 per Douglas Luiz alla Juve è stata tutt’altro che memorabile. Il centrocampista brasiliano, arrivato con grandi aspettative, ha faticato ad adattarsi al ritmo della Serie A e a trovare una posizione stabile nel cuore del centrocampo bianconero. Il suo impatto è stato limitato da una serie di infortuni che gli hanno impedito di esprimersi al meglio, costringendolo a saltare diverse partite importanti. Nel corso della stagione, Douglas Luiz ha mostrato alcune buone giocate, ma è stato anche protagonista di diversi momenti in cui la sua prestazione non ha convinto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, un top club fa sul serio per il centrocampista! Futuro delineato per il brasiliano: può facilitare l’arrivo di un altro giocatore a Torino. Ultime

In questa notizia si parla di: luiz - juve - centrocampista - brasiliano

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

#DouglasLuiz-#Juve, futuro già segnato? Il centrocampista brasiliano vuole convincere #Tudor e la nuova dirigenza Cosa può succedere al #MondialeperClub Vai su X

Douglas Luiz e Arthur via, SeleCiao Juve: l’ultimo tentativo di Giuntoli I due centrocampisti brasiliani in uscita: le prossime settimane saranno decisive Difficilmente nella prossima stagione si parlerà portoghese in versione brasiliana nel centrocampo della Juv Vai su Facebook

Douglas Luiz si sfoga ancora, è un messaggio alla Juve: Mi manca l'Aston Villa, mi manca tutto; Juventus, Douglas Luiz vede il campo ma è il mercato a chiamare. Le sirene dalla Premier e la posizione del club; Inferno Douglas Luiz: il compito di Tudor e l’ipotesi Juve più concreta.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz piace al Manchester United! Potrebbe essere inserito nell’affare per arrivare a Sancho: e su Conceicao… Il punto - Calciomercato Juve, Douglas Luiz piace al Manchester United: i dettagli sulle mosse dei bianconeri in entrata e uscita Douglas Luiz è da tempo un nome caldo nel mercato dei centrocampisti in uscita, e ... juventusnews24.com scrive

Douglas Luiz Juve ai titoli di coda: il club glielo ha già comunicato! C’è già un nome in pole position per sostituirlo - C’è già un nome in pole position per sostituire il centrocampista brasiliano. Da juventusnews24.com