Sancho Juventus l’inglese ha aperto all’arrivo in bianconero! Contatti col Manchester United e… Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’affare

Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United, potrebbe presto vestire la maglia della Juventus. Dopo mesi di voci e trattative, l’esterno offensivo ha aperto all’ipotesi di un trasferimento in bianconero, segnando un passo decisivo nella trattativa. Le ultime novità rivelano contatti più concreti con i Red Devils, alimentando la speranza dei tifosi juventini. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti su questa possibile operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare il futuro della Juventus.

Sancho Juventus, l’inglese ha aperto all’arrivo in bianconero: le ultime novitĂ sull’esterno del Manchester United. Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United, è da tempo nel radar della Juve, ma questa volta le condizioni sembrano diverse rispetto alla scorsa estate. Come riportato da Luca Marchetti di Sky, Sancho ha mostrato un’apertura totale al trasferimento, segnando un passo importante nella trattativa. La cifra richiesta per il trasferimento si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una somma che la Juve potrebbe considerare adeguata per un talento di tale calibro. L’esterno inglese, che ha avuto una stagione altalenante con i Red Devils, è pronto a fare il salto in Serie A, e la Juve sembra essere una destinazione privilegiata per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, l’inglese ha aperto all’arrivo in bianconero! Contatti col Manchester United e… Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’affare

In questa notizia si parla di: united - manchester - sancho - juventus

