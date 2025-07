Incendi divorano tutto la regione italiana brucia | 13 roghi nello stesso momento è allarme

a mettere in campo risorse e strategie senza precedenti per contenere la furia delle fiamme. La lotta agli incendi diventa ogni giorno più urgente, mentre la natura si spegne sotto il calore rovente, mettendo a rischio vite umane, biodiversità e patrimoni culturali. È un'emergenza che richiede solidarietà e interventi immediati: il tempo per agire è ora, prima che tutto sia perduto.

In una giornata segnata da temperature elevate e venti instabili, diverse aree del Sud sono finite sotto pressione per un improvviso aumento degli incendi boschivi. La situazione, già critica nelle settimane precedenti, è peggiorata con l'arrivo dell'estate piena, mettendo alla prova l'intero sistema regionale di gestione delle emergenze. Le autorità locali, in collaborazione con i servizi antincendio e la Protezione civile, sono state costrette ad attivare protocolli straordinari per contenere il numero crescente di focolai. In particolare, grande attenzione è stata posta sulla prontezza operativa e sul coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti sul campo, tra cui anche numerosi volontari.

Voglio esprimere un ringraziamento sentito al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, e in particolare alla Stazione Forestale di Pula, che ha arrestato il presunto responsabile dell'incendio doloso divampato lo scorso 29 maggio,

