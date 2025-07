Mondiale per Club l’Al Hilal accontenta Inzaghi | clamorosa operazione

Il mondiale per club si infiamma con l’Al Hilal di Inzaghi, che sorprende tutti conquistando i quarti di finale grazie a un’epica vittoria 4-3 contro il Manchester City. Un risultato inatteso, frutto di una strategia audace e di una squadra che ha saputo mettere in crisi anche i più grandi. La passione e la determinazione degli arabi dimostrano come nel calcio nulla sia scritto: questa magica avventura è solo all'inizio.

La squadra guidata dall‘ex tecnico nerazzurro è approdata ai quarti di finale del mondiale e ha appena concluso un‘operazione di mercato che ha dell’incredibile. Una partita epica, quella andata in scena tra Al Hilal e Manchester City, in cui gli arabi sono riusciti ad imporsi con un clamoroso 4-3. Un risultato impronosticabile alla vigilia, il City di Guardiola ha provato ad imporre il proprio gioco ma gli uomini di Inzaghi hanno tenuto botta alla grande portando a casa la vittoria. La fame vien mangiando e quindi la squadra saudita ha voluto puntellare la propria rosa con un‘ operazione di mercato al quanto bizzarra. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mondiale per Club, l’Al Hilal accontenta Inzaghi: clamorosa operazione

