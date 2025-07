The Last of Us – Stagione 3 | Neil Druckmann lascia la guida creativa della serie HBO

Un nuovo capitolo si apre per The Last of Us su HBO, con la produzione della terza stagione che segna un importante cambio di rotta: Neil Druckmann, mente creativa dietro il successo della serie e dei videogiochi, lascia la guida creativa. Questo passaggio promette di portare innovazione e sorprese, mentre i fan si chiedono quali direzioni prenderà ora questa amatissima saga. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà la narrazione!

C’è un grande cambiamento creativo in atto nella serie The Last of Us della HBO, con l’inizio della produzione della terza stagione. Neil Druckmann, co-creatore e regista dei videogiochi Naughty Dog per Sony Playstation e molto coinvolto nelle prime due stagioni dell’adattamento televisivo, farà un passo indietro dal punto di vista creativo nella terza stagione, secondo quanto confermato da fonti a Deadline. Sempre secondo le fonti, Druckmann non scriverà né dirigerà alcun episodio della terza stagione. Continuerà però va ricoprire il ruolo di co-creatore e produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

