Il mercato della Juventus si infiamma con l’ipotesi di un attacco stellare: Osimhen insieme a David, un tandem che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. La possibile cessione di Vlahovic apre le porte a un nuovo capitolo, e tutte le speranze sono riposte nelle prossime settimane per definire il futuro del nigeriano. Cosa accadrà nel balletto di trattative e strategie? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti.

Osimhen Juve, con David per formare un attacco stellare: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Il calciomercato Juve continua a lavorare per rafforzare il proprio attacco, e se dovesse concretizzarsi la partenza di Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi principali sarebbe Victor Osimhen. Come riportato da Luca Marchetti di Sky, il centravanti del Napoli è da tempo nel mirino della Juve, e potrebbe essere il sostituto ideale di Vlahovic nel caso in cui il serbo dovesse lasciare Torino. Osimhen ha avuto una stagione straordinaria con il Galatasaray, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello scudetto e mostrando una grande capacità di finalizzazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, con David per formare un attacco stellare! La condizioni per portare il nigeriano a Torino è chiara: cosa accadrà nelle prossime settimane

