Corpo decapitato sulla A22? Uno choc | dove trovano la testa 18 anni dopo

Un ritrovamento sconvolgente che riemerge dopo 18 anni: la testa di un cadavere, trovata sull'A22 nel 2008, viene ora rinvenuta in un giardino tedesco. Un mistero lungo quasi due decenni che finalmente si svela, collegando passato e presente. La Procura di Bolzano ha ora accesso a nuovi indizi per scoprire l’autore di quel terribile delitto in Germania, portando a galla una verità nascosta nel tempo.

La testa di un cadavere trovato sull 'A22  il 21 febbraio 2008 è stata trovata oggi in Germania, nel giardino del suocero della vittima. Il ritrovamento, risalente a 18 anni fa, era avvenuto lungo l'autostrada del Brennero, vicino a Chiusa. Per tutto questo tempo, però, quel corpo era rimasto senza nome. Solo di recente la Procura di Bolzano è riuscita a procedere con l'identificazione: l'autore del delitto, avvenuto in Germania, è stato il suocero della vittima, un uomo di origini siciliane, che ha deciso di confessare. A trovare il cranio in giardino, sotto delle lastre di cemento, è stato il nuovo proprietario della casa del killer, che si trova a Sontheim an der Brenz, come riporta la stampa locale, In ogni caso, sarà necessario attendere gli esiti dell'esame del Dna per averne la conferma assoluta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Corpo decapitato sulla A22? Uno choc: dove trovano la testa 18 anni dopo

In questa notizia si parla di: corpo - testa - anni - decapitato

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali in testa al corpo libero! L’Italia torna in lotta - Segui in diretta gli Europei di ginnastica artistica 2025, dove l'Italia è tornata in gioco grazie a un'esibizione straordinaria di Casali, che ha conquistato il primo posto nel corpo libero con un punteggio di 14.

Ritrovata dopo 17 anni la testa del corpo decapitato sull'A22: era nel giardino della casa del delitto Vai su X

A 17 anni dal macabro ritrovamento del corpo senza testa di un giovane all'interno di uno scatolo abbandonato sull'autostrada A22, sembra finalmente risolto uno dei casi più incredibili dell'Alto Adige Cosa è emerso 17 anni dopo Vai su Facebook

Cadavere decapitato su A22, testa ritrovata in Germania dopo 17 anni; Corpo decapitato sull'autostrada del Brennero, ritrovata la testa dopo 17 anni: era sepolta nel giardino dell'; Mustafa Sahin ucciso da Alfonso Porpora, testa dell'uomo decapitato sull'A22 trovata a Sontheim 17 anni dopo.

Strangolato e decapitato: trovata dopo 17 anni la testa di Mustafa Sahin, il cold case dell’A22 - Dopo 17 anni è stata ritrovata la testa di Mustafa Sahin, ventenne tedesco strangolato e decapitato dal suocero in Germania ... Riporta fanpage.it

Cadavere sulla A22: trovata la testa dopo 17 anni in Germania - La testa del cadavere decapitato nel 2008 lungo l’autostrada A22 è stata ritrovata in Germania, nel giardino della casa dove abitava Alfonso Porpora, l’autore del delitto. Scrive msn.com