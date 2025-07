Mattarella | Sovraffollamento carceri grave e insostenibile – Il video

Il sovraffollamento nelle carceri italiane è ormai una crisi grave e insostenibile, mettendo a dura prova il sistema penitenziario e la dignità umana. Mattarella, pungolato dalle condizioni inaccettabili, sottolinea l’urgenza di interventi strutturali e riforme profonde. È imperativo agire subito, perché lo spazio in cui vengono detti i valori fondamentali della società non può ridursi a un semplice luogo di custodia, ma deve diventare un’area di riabilitazione e speranza.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 "Il sistema carcerario è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonché da condizioni strutturali inadeguate di molti istituti nei quali sono necessari interventi di manutenzione e ristrutturazioni da intraprendere con urgenza nella consapevolezza che lo spazio non può essere concepito unicamente come luogo di custodia ma deve includere ambienti destinati alla socialità, all'affettività, alla progettualità del trattamento". Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Carceri, Mattarella: sovraffollamento grave e insostenibile - Il sistema carcerario italiano si trova in una crisi senza precedenti: sovraffollamento grave e condizioni strutturali precarie minano la dignità e i diritti umani di chi vi è recluso.

