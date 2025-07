Romano | Sommer-Galatasaray? Nella lista ma ad oggi mai approcci

Il mercato estivo si infiamma, e tra le voci più calde c’è quella di Yann Sommer, obiettivo del Galatasaray. Fabrizio Romano, noto insider, conferma l’interesse turco ma precisa che ad oggi non ci sono stati approcci ufficiali né dall’Inter né dal giocatore. Mentre il club di Istanbul cerca di rafforzarsi, la situazione rimane avvolta nel mistero: sarà solo una suggestione o presto potrebbe materializzarsi qualcosa di più concreto? Resta da vedere come evolverà questa intrigante trattativa.

Fabrizio Romano parla di Sommer e dell’interesse del Galatasaray nei suoi confronti. L’insider di mercato conferma quanto trapelato dalla Turchia ma frena su eventuali offerte o approcci lato Inter e giocatore. SPESE A MILANO – Il Galatasaray prova a fare spese a casa dell’Inter e oltre ad aver messo nel proprio mirino Hakan Calhanoglu ( ecco gli ultimi aggiornamenti ), al club turco piace anche Yann Sommer. Si tratta di una voce che è rimbalzata nella giornata odierna, secondo cui lo stesso Gala avrebbe anche avanzato una proposta al giocatore per convincerlo a firmare per il club di Istanbul ( vedi articolo ). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Romano: «Sommer-Galatasaray? Nella lista, ma ad oggi mai approcci»

