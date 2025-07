Notte fonda per il mercato auto stop ai capri espiatori elettrico e Cina | Italia indietro e incentivi schizofrenici L’usato? È usatissimo

Il mercato automobilistico italiano è in ginocchio, tra incentivi schizofrenici e una concorrenza asiatica che sembra dominarci. La crisi, però, ha radici più profonde di quanto si voglia ammettere: già nel 2005, l’Italia produceva 450mila vetture in meno rispetto al 2000, ben prima di Green Deal e Cina. Nel primo semestre del 2023, il settore ha subito un calo del 17,4% a giugno. Quali strategie ci attendono?

"La verità è che l'Italia è molto indietro, ma 'conviene' affermare che la colpa sia dell'Europa e dei cinesi. La crisi dell'auto viene da lontano. Nel 2005 non c'erano né Green deal né concorrenza asiatica. Eppure già producevamo 450mila vetture in meno rispetto al 2000". Il mercato dell'auto ha avuto un crollo del 17,4% nel mese di giugno, che si è trascinato dietro tutto il semestre in un meno 3,6%. I primi cinque mesi dell'anno hanno rappresentato una stagnazione continua: di fatto era un mercato fermo. Poi a giugno sono mancate 28mila unità.

