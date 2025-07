Juventus Next Gen Florea torna in bianconero dopo il prestito all’Estoril | come è andata l’esperienza in Portogallo e quale può essere il suo futuro

Dopo aver mostrato le sue qualità in Portogallo con l’Estoril, Andrei Florea torna alla Juventus Next Gen più determinato che mai. Quel periodo in Primeira Liga ha rappresentato un’importante tappa di crescita per il giovane centrocampista, classe 2005, che ora si prepara a una nuova fase della sua carriera. Ma quale sarà il suo ruolo nel futuro bianconero? Scopriamo i possibili scenari.

Andrei Florea, giovane talento della Juventus Next Gen, è tornato alla squadra bianconera dopo un'esperienza di prestito con l' Estoril, club portoghese della Primeira Liga. Il calciatore, classe 2005, aveva lasciato Torino a gennaio per acquisire esperienza e sviluppare le sue abilità nel calcio professionistico. Durante il suo prestito, ha avuto l'opportunità di mettersi in gioco con il Estoril, anche se la sua esperienza non è stata priva di difficoltà. Florea ha fatto alcune apparizioni con l' Under 23 del club portoghese, ma la sua permanenza in Portogallo è stata caratterizzata anche da un infortunio che lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo.

