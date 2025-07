Caso Garlasco la traccia 33 non è compatibile con Andrea Sempio | i consulenti dei Poggi smentiscono i pm

Nel caso Garlasco, la disputa tra le parti si infittisce: i consulenti della famiglia Poggi smentiscono la traccia 33, attribuendola a un errore e sottolineando che non ha nulla a che vedere con Andrea Sempio né con l’omicidio di Chiara. Questa controversia evidenzia quanto sia complesso e delicato il processo, alimentando dubbi e discussioni. La verità, ancora sfuggente, si nasconde dietro una intricata rete di prove e interpretazioni.

Non è di Andrea Sempio e non c’entra nulla con l’omicidio di Chiara Poggi. È quanto dichiarano i consulenti della famiglia della vittima in merito alla cosiddetta “traccia 33”, l’impronta di un palmo rilevata sul muro della scala dove fu rinvenuto il corpo della giovane, uccisa il 13 agosto 2007. La posizione è nettamente diversa rispetto a quella espressa dai consulenti tecnici nominati dalla Procura di Pavia, che ritenevano invece riconducibile quella traccia palmare ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e nuovo indagato nel caso. Le analisi e la richiesta respinta. Gli avvocati dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, avevano chiesto alla Procura di approfondire la questione nell’ambito dell’incidente probatorio in corso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, la traccia 33 non è compatibile con Andrea Sempio: i consulenti dei Poggi smentiscono i pm

