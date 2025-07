Italia-Usa Meloni | nazioni sorelle relazione privilegiata

In un mondo in costante evoluzione, l'Italia e gli Stati Uniti si confermano come nazioni sorelle, legate da una relazione privilegiata che si rafforza quotidianamente grazie ai 20 milioni di italo-americani. La presidente del... ribadisce con convinzione l'importanza di questa alleanza, che rappresenta un punto di partenza fondamentale per costruire un futuro ancora piĂą solido e condiviso tra le due nazioni.

Roma, 2 lug. (askanews) – “Voglio ribadire la forza, la soliditĂ dei rapporti tra Italia e Usa, nazioni sorelle, unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno e deve moltissimo ai 20 milioni italo-americani. Con Trump siamo sempre partiti ricordando questo legame straordinario, unico: è un punto di partenza per ragionare di come rafforzare le nostre relazioni, renderle ancora piĂą forte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Taverna alla cerimonia per la celebrazione 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

