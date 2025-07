Italia che mazzata a Wimbledon! Paolini fuori al secondo turno contro l' outsider Rakhimova

Italia ancora a bocca asciutta a Wimbledon: Jasmine Paolini si ferma al secondo turno contro l’outsider Rakhimova, nonostante il talento e le aspettative. La toscana, ex finalista del Major londinese, non riesce a superare l’ostacolo della russa, lasciando l’Italia con rammarico e desiderio di rivincita. Un risultato che solleva interrogativi sul cammino delle nostre stelle del tennis sui campi in erba più prestigiosi del mondo.

Jasmine Paolini si è fermata al secondo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Wimbledon. La tennista toscana, numero 5 del mondo e quarta favorita del tabellone, lo scorso anno finalista nel Major londinese, ha perso in tre set contro la russa Kamilla Rakhimova, 80 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

