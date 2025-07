Pagliari su Allegri | Il miglior acquisto in panchina ma l’Inter è ancora avanti

Silvio Pagliari, celebre agente, non ha dubbi: Allegri rappresenta il miglior acquisto in panchina, portando esperienza e strategia vincente. Tuttavia, l’Inter, con il suo percorso ancora in corsa, si conferma leader incontrastata. Pagliari ha anche commentato i recenti cambi di allenatore in Serie A, incluso il Milan, sottolineando come ogni mossa possa influenzare il cammino delle squadre. La stagione è appena iniziata, e il calcio italiano promette sorprese sorprendenti.

L'agente Silvio Pagliari ha espresso la sua opinione su diverse realtĂ di Serie A che hanno visto un cambio in panchina, Milan incluso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagliari su Allegri: “Il miglior acquisto in panchina, ma l’Inter è ancora avanti”

In questa notizia si parla di: pagliari - panchina - allegri - miglior

Pagliari: “L’acquisto migliore in panchina è Allegri al Milan, Chivu all'Inter inaspettato” Vai su X

Pagliari sicuro: L'acquisto migliore in panchina lo ha fatto il Milan, prendendo un allenatore per...; Pagliari: Tudor? Ecco cosa penso. L'acquisto migliore in panchina l'ha fatto il Milan con Allegri; Pasotto: Per Calabria si è parlato dell'interessamento di alcuni club turchi così come della....

Pagliari: "Tudor? Ecco cosa penso. L'acquisto migliore in panchina l'ha fatto il Milan con Allegri" - L'agente Silvio Pagliari ha parlato così a Tuttomercatoweb: "Ci avessero detto un anno fa che Tudor, Chivu e Juric avrebbero allenato Juve, Inter e Atalanta suonava come vincere ... Segnala tuttojuve.com

Panchina d'oro ad Allegri. E' lui il migliore del 2009 - Sky Sport - L'allenatore del Cagliari Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro come miglior tecnico della serie A per la stagione 2008/2009. sport.sky.it scrive