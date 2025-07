Reazione a Catena cosa applaudi? | l' ultimo clamoroso caso in studio

Benvenuti nello spettacolo più coinvolgente di Rai 1: Reazione a Catena! Tra parole, legami e il suspense della Ghigliottina, ogni puntata regala emozioni e sorprese. Mercoledì 2 luglio, un nuovo caso studio ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, dimostrando ancora una volta il suo irresistibile successo. Pronti a scoprire chi si è aggiudicato il montepremi e quale mistero ha fatto sgranare gli occhi? La risposta vi aspetta...

Altro giro, altra puntata di Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami. Soprattutto il gioco della Ghigliottina, il quiz finale, quello che mette in palio il montepremi al termine della puntata, quando delle due squadre in campo ne è rimasta solo una. Siamo come sempre su Rai 1, nello studio dove "opera" Pino Insegno, il quale sera dopo sera raccoglie ascolti considerevoli. La puntata in questione è quella di mercoledì 2 luglio, dove le campionesse in carica sono le Terapiste, terzetto romano formato dalle due Francesca e da Virginia, terzetto accomunato dalla professione, quello delle terapiste, appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "cosa applaudi?": l'ultimo clamoroso caso in studio

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

