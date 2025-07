Clamoroso all’Ajax | Borna Sosa e altri 6 esclusi dal gruppo con una chat di WhatsApp

Un episodio sorprendente scuote il mondo del calcio: l’Ajax ha comunicato l’esclusione di sette giocatori, tra cui Borna Sosa, tramite un messaggio WhatsApp in un gruppo dedicato. Un metodo insolito che ha generato scalpore e discussioni sulla corretta comunicazione nel mondo sportivo. Ma cosa si cela dietro questa decisione? Scopriamolo insieme e analizziamo le implicazioni di un gesto così inaspettato.

