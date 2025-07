Salvini firma il decreto sull’Alcolock | come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto

Matteo Salvini ha firmato il decreto che introduce gli alcolock, dispositivi innovativi destinati a prevenire incidenti causati dall’uso di alcool alla guida. Questi sistemi, già adottati in altri Paesi, impediscono l’avvio dell’auto se il livello di alcol nel respiro supera una certa soglia. Nonostante i dubbi di alcuni professionisti sul costo e sull’efficacia, il ministro ha deciso di andare avanti, dando il via a una misura che potrebbe rivoluzionare la sicurezza stradale in Italia.

Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà l’avvio all’uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi dovranno usare in auto. Se il tasso alcolico è troppo alto la macchina non parte. Alcuni professionisti del settore, periti e carrozzieri in particolare, avevano già espresso dubbi su questa misura contenuta nel nuovo codice della strada. A partire dal prezzo che – dicevano – era intorno ai 2.000 euro ad auto. Ma il ministro ha tirato dritto. Il decreto – spiega il Mit – definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock. Questo testo fornisce linee guida precise alle officine autorizzate per il montaggio e agli utenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto

In questa notizia si parla di: decreto - auto - salvini - alcolock

Decreto sicurezza, stretta per chi elude i controlli stradali e sulle auto a noleggio - Il nuovo decreto sicurezza si fa sempre più severo, con misure che mirano a contrastare l’elusione dei controlli e garantire maggiore trasparenza nel settore del noleggio auto.

Nuovo Codice della strada, Salvini firma il decreto sull'alcolock | Ecco come funziona #codicedellastrada #alcolock #2luglio Vai su X

Nuovo Codice della strada, Salvini firma il decreto sull'alcolock | Ecco come funziona; Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se…; Salvini firma il decreto sull’alcolock.

Arriva l'alcolock, stop all'auto con troppo alcol - Tempi duri per gli amanti di Bacco già trovati al volante con troppo alcol in corpo: Matteo Salvini ha infatti firmato il decreto che dà l'avvio all'uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi ... Da ansa.it

Salvini firma il decreto sull’alcolock - Sarà un deterrente per gli automobilisti recidivi. msn.com scrive