Incendio fra Napoli e Casoria non si esclude matrice dolosa

Un vasto incendio ha coinvolto oggi pomeriggio l’area tra Napoli e Casoria, provocando la chiusura delle strade e l’interruzione del traffico. Le fiamme si sono propagate lungo l’autostrada H39 e le vie circostanti, sollevando inquietudine tra i residenti e le autorità. Anche se non ci sono feriti né danni alle abitazioni, le indagini puntano a una possibile matrice dolosa, alimentando il sospetto che si tratti di un atto intenzionale.

Un vasto incendio si è espanso quest'oggi nel primo pomeriggio fra Napoli e Casoria. Le zone interessate sono state il ramo h39 dell'autostrada e relativi svincoli, parte dell'accesso alla tangenziale da Casoria, via Giovanni Pascoli – strada che circumnaviga un lato della pista dell'aeroporto di Capodichino. L'incendio non ha lambito abitazioni, non ci sono feriti. La circolazione è stata chiusa al traffico veicolare, proprio in via Pascoli ed in strade adiacenti, dalle ore 14 fino alle ore 18.30. Nel pomeriggio si elevava una intensa colonna di fumo nero ben visibile dalle principali arterie viarie di quella zona, che sono solitamente molto trafficate.

