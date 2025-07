Miyazaki e il suo successore | il film netflix con il 89% su rotten tomatoes

Il panorama dell’animazione giapponese si arricchisce di una nuova produzione che rende omaggio all’eredità di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli. Con un incredibile 89 su Rotten Tomatoes, “Mary and the Witch’s Flower” di Studio Ponoc, fondato dagli ex collaboratori del celebre studio, dimostra come il fascino delle atmosfere ghibliane possa essere reinterpretato e rinnovato, aprendo nuove strade per il futuro dell’animazione. Una rinascita che promette di conquistare ancora molti cuori.

Il panorama dell'animazione giapponese si arricchisce di una nuova produzione che rende omaggio all'eredità di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli. Realizzato da Studio Ponoc, fondato da ex collaboratori della celebre casa di produzione, "Mary and the Witch's Flower" rappresenta un esempio di come il fascino delle atmosfere ghibliane possa essere reinterpretato e rinnovato attraverso nuove voci artistiche. Questo film si distingue per la capacità di catturare l'immaginario degli spettatori, mantenendo viva la magia che ha reso famosi i capolavori dello studio Miyazaki.

