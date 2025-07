Le visite non registrate il pagamento in contanti i farmaci sottratti all’ospedale Finisce ai domiciliari un altro primario di Piacenza | è il quinto in 10 mesi

Un nuovo scandalo scuote l’ospedale di Piacenza, con il quinto primario arrestato in soli dieci mesi. Cosimo Franco, primario di Pneumologia, è stato colpito da un’indagine per peculato e truffa, coinvolgendo pagamenti in contanti non registrati e la sottrazione di farmaci. La scoperta solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sulla tutela della salute dei pazienti. Questa vicenda mette in discussione l’intera trasparenza delle strutture sanitarie locali.

Un nuovo scandalo scuote l’Azienda Usl di Piacenza. Mercoledì 2 giugno, i carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato Cosimo Franco, primario di Pneumologia e direttore dell’Unità Operativa Complessa dell’ospedale Guglielmo da Saliceto, con l’accusa di peculato continuato e truffa aggravata e continuata ai danni dell’azienda sanitaria piacentina. Per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Piacenza. Si tratta del quinto medico dell’ospedale finito sotto inchiesta e arrestato nel giro di dieci mesi. Visite private in nero e farmaci sottratti allo studio. 🔗 Leggi su Open.online

