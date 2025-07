I consulenti dei Poggi | L' impronta 33 non è di Sempio I legali | Non c' entra con l' omicidio Il pm nega l' incidente probatorio

Le recenti analisi dei consulenti della famiglia Poggi chiariscono un punto cruciale: l'impronta 33, quella del palmo sulla parete delle scale, non ha alcuna relazione con il delitto di Chiara Poggi. Questa scoperta mette in discussione alcune teorie precedenti e apre nuove prospettive sul caso, dimostrando come l’attenzione ai dettagli possa fare la differenza nel delineare la verità . Ma cosa significa tutto questo nel contesto delle indagini?

L'ormai famosa traccia 33, quella del palmo di una mano sul muro delle scale in fondo alle quali venne trovato il corpo di Chiara Poggi, è «estranea» alla « dinamica omicidiaria », ossia non c'entra nulla col delitto, e «non è attribuibile» ad Andrea Sempio. Lo hanno messo nero su bianco i consulenti dei legali della famiglia Poggi, con esiti del tutto diversi rispetto a quelli degli.

