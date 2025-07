elden ring e la mancata esperienza su switch 2

Le voci sul possibile porting di Elden Ring su Nintendo Switch 2 stanno alimentando l’entusiasmo tra i gamer, desiderosi di esplorare il vasto mondo di FromSoftware in mobilità. Tuttavia, alcune criticità come i problemi di compatibilità e l’assenza di funzionalità cross-save sollevano domande importanti. Riuscirà questa versione a mantenere l’esperienza appassionante del titolo originale? Solo il tempo ci dirà se questa opportunità rivoluzionerà davvero il modo di giocare.

Le recenti indiscrezioni riguardanti il porting di Elden Ring sulla nuova console Nintendo Switch 2 accendono l'interesse di molti appassionati. La possibilità di giocare a uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni in mobilità rappresenta un'opportunità significativa, anche se persistono alcune criticità legate alle funzionalità online e alla compatibilità tra piattaforme. problemi di compatibilità e assenza di cross-save in Elden Ring. mancanza di supporto al salvataggio incrociato tra piattaforme. Uno dei limiti principali di Elden Ring, come parte delle scelte strategiche di FromSoftware, è la totale assenza di funzionalità di salvataggio condiviso tra sistemi diversi.