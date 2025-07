Demo di little nightmares 3 in arrivo accesso limitato per alcuni giocatori

Se sei un fan di horror e puzzle-platform, preparati: la demo di Little Nightmares 3 sta per arrivare, ma con accesso limitato a pochi fortunati. Annunciata durante il Bandai Namco Summer Showcase, questa anteprima esclusiva promette di svelare nuove atmosfere oscure e misteriose. Scopri le caratteristiche della demo e come potrai provarla, vivendo un’anteprima unica di un titolo tanto atteso. La tua avventura tra ombre e suspence sta per iniziare…

anteprima del demo di little nightmares 3: disponibilità e limitazioni. Recentemente annunciato durante il Bandai Namco Summer Showcase, Little Nightmares 3 si prepara a ricevere una versione dimostrativa che sarà disponibile nel corso di questo mese. La possibilità di provarlo sarà limitata a un evento esclusivo, creando aspettative tra gli appassionati del genere horror e puzzle-platform. caratteristiche della demo e modalità di accesso. quando sarà rilasciata la demo. La demo di Little Nightmares 3 è prevista per essere distribuita entro la fine di luglio. Questa versione preliminare consentirà ai giocatori di esplorare alcune sezioni del gioco prima del suo lancio ufficiale.

