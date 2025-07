4 Luglio Lollobrigida a Villa Taverna incontra l' Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Il 4 luglio, festa dell’indipendenza americana, Villa Taverna ha accolto un incontro di grande rilievo tra il Ministro Lollobrigida e l’Ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman J. Fertitta. Un momento di dialogo e collaborazione che rafforza i legami tra i due paesi. Scopri di più nel video esclusivo dell’Agenzia Vista, un’occasione per approfondire le relazioni internazionali e il senso di alleanza che unisce Italia e Usa.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il Ministro Lollobrigida a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: luglio - lollobrigida - villa - taverna

