VIDEO | WWE Speed del 02.072025

Benvenuti a WWE Speed, l'appuntamento imperdibile del 2 luglio 2025! Oggi assisteremo alle emozionanti semifinali tra Thea Hail di NXT e Alba Fyre di SmackDown, due atlete pronte a lottare per un posto nella finale e sfidare Sol Ruca per il titolo femminile. Chi si imporrĂ e conquisterĂ il prestigioso match decisivo? Scopriamolo insieme in questa avvincente battaglia!

Ecco l’episodio di oggi di WWE Speed. I match di oggi è tra Thea Hail di NXT e Alba Fyre di SmackDown. La vincitrice affronterĂ Sol Ruca per il titolo del brand. TODAY on WWE Speed! @theahailwwe and @wwealba go one-on-one in the Semifinals. Who will advance and challenge @SolRucaWWE for the Women’s Championship? pic.twitter.comUI4M6Z9OU3 — WWE (@WWE) July 2, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: WWE Speed del 02.07.2025

